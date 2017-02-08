卸任勞動部長 郭芳煜：跑得辛苦、接棒如釋重負

勞動部歡送郭芳煜。（陳宜加攝）

勞動部同仁歡送郭芳煜。（陳宜加攝）

行政院進行內閣改組，勞動部由前政委林美珠接掌，今天正式交接。卸任的前部長郭芳煜以大隊接力比喻，勞動部一棒接一棒，交棒那一刻已經很累，但當抬頭一看接棒的是超級強棒，僅須擔心棒子不要掉棒，如釋重負。

他說，回頭看自己「為什麼跑得那麼辛苦」，當初接下勞動部長一職實為燙手山芋，也正是立法院退回勞基法修法的關鍵時刻，包括七休一、一例一休等爭議也開始延燒，「注定以此為開始與結束」。他強調，雖然引起很大爭議，但無論現在與未來，都認為修法絕對是進步、正確的方向，不出3、5年就可以看見對於改善台灣勞動生態、僱傭關係，以及最重要的勞動意識提升，將有長遠影響。

他剖析心路歷程，坦言8個多月來推動一例一休，心中滿是感恩與歉疚，雖然無法滿足所有人100分需求，但相信外界可以接受。勞動議題就是在衝突中尋找妥協，最後才可以進步。台灣企業主其實很大器，感激企業主對勞動部的寬容，但許多地方無法符合各位需要，推動修法過程中，任何改變務必需要溝通，對於勞工與勞團也心存感激，無論以何種方式表達，都是鞭策與鼓勵。

郭芳煜感性表示，永遠記得去年12月6日晚間10時8分，立法院議事槌敲下那一刻，修法過關，所有同仁眼眶泛紅的畫面。臨別在即，他也期勉勞動部同仁繼續完成過去尚未完成的事情，一例一休要落實推動、做好配套與相關措施，真正成為提升勞工權益的福音；第二則為年金改革希望順利，目前已有初步基礎，希望讓勞工權益可長可久；第三為蔡英文總統6大勞工政見，包括工資、工時、非典勞工保障、青年與中高齡就業、職災降低與工會組織保障等。

最後，郭芳煜說，勞動部維護保障勞工權益是天職，台灣勞工值得更好、值得為他們做任何事情而能過得更好。

郭芳煜會後受訪時表示，遭撤換的心情還好，政務官本就須隨時有準備，一例一休有人接手已放心。他也認為林美珠不如外界批評「法律人士冷冰冰」，而是溫馨、媽媽型的人，勞動部業務絕無止境，一棒接一棒將該做的事情完成。

他也透露，接下來將休息一下，如果行政團隊有需要，考量過去與團隊成員共事經驗不錯、愉快，有機會也樂意貢獻專業。外傳他將轉任考試院保訓會，他則否認「沒有定案無法談起」。有沒有任何一絲委屈，則笑說「還好啦」。

(中時)