幫助徐生明少棒賽 愛趣科捐賽車作義賣
徐生明少棒賽，今年11月將進入第五屆賽事，為了籌組賽事，徐生明夫人謝榮瑤經常到處募款，今透過HEC愛趣科公司捐贈亞洲車神佐藤琢磨（Takuma Sato）在2010年Indianapolis比賽中所駕駛的賽車(無引擎)供徐生明棒球協會義賣，期待幫助徐生明少棒賽繼續傳承。
謝榮瑤相當感謝愛趣科公司捐贈，她表示，感覺就是天下掉下來的禮物，這禮物真的很大，因為今年11月將舉行第5屆徐生明少棒賽事，所以希望最快6月就能夠將這台車義賣出去，讓少棒賽可以順利舉行。
謝榮瑤也提到，如果有多餘的費用，也希望為徐生明棒球協會成立辦公室，並設立徐總的文物陳列室，讓民眾可以來觀賞；義賣方式目前都還在計畫當中，會再跟大家宣布。
今舉行捐贈記者會，前中職球星張泰山也到場一同支持，身為徐總的子弟兵，張泰山呼籲愛車人士或者愛心企業，能夠幫忙透過義賣幫助徐生明少棒賽。
HEC愛趣科公司總裁Timothy說：「徐生明棒球協會從基層做起的精深很令人感佩，因此決定將亞洲車神佐藤琢磨（Takuma Sato）在2010年Indianapolis比賽中所駕駛的賽車捐贈給這個協會，藉以用作協助籌措今年比賽的經費來源之一。
(中時電子報)
關鍵字：徐生明少棒賽
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