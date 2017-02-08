原10天後來台首開唱 日18歲女星驚傳病逝！
日本人氣女團「桃色四葉草」師妹團「私立惠比壽中學」成員松野莉奈今(8日)突傳驟逝，得年18歲，據悉，松野莉奈昨因病告假在大阪的演唱會，豈料病情惡化，今凌晨五時父母將她緊急送醫，急救後仍傳來不幸死訊，留給粉絲無限惋惜。
松野莉奈昨因病在東京家中休養，不克出席私立惠比壽中學於大阪舉行的演唱會，今早上5點父母打電話CALL救護車將松野莉奈送醫急救，最終仍搶救無效宣告死亡，而她昨在家休養還曾更新IG，分享前幾天和家人到箱根旅行，沒想到24小時後傳出過世消息，震驚大眾。
私立惠比壽中學是桃色幸運草Z的姐妹團組合，2012年出道，歷經團員變動目前有8名成員，該團曾創下日本史上SSA登場最快記錄，而本月18日私立惠比壽中學原將初次來台舉行單獨演唱會，如今因松野莉奈過世，確定將7缺1，活動計畫是否因此有變動，尚待主辦單位發聲明通知。
(中時電子報)
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