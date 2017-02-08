整合長照政策 陳時中暫不思考改組
長照2.0政策推動，衛福部原有意成立長照司或局整合資源。不過，新任部長陳時中今天說，他習慣在既定架構中做事，等真的運作不順暢再來思考改組。
衛生福利部今天舉行新舊任部長交接典禮，陳時中致詞時表示，他懷著戒慎恐懼的心上來。身為前部長林奏延接棒人，「政策延續、人事力求穩定」是基本原則。
不過，林奏延日前曾表態，為了讓長照2.0推動更順暢，醫療和社政整合有必要，考慮設長照司或長照局。
林奏延在交接典禮時也特別再提，整合有沒有成功，是長照能不能推動的重要指標，希望衛政和醫療相關單位，應放棄本位主義，好好整合，「我泥中有你、你泥中有我」，衛福部改組才算成功，地方也才能有所遵循。
是否另設長照司或局，陳時中會後受訪時則說，他喜歡以現有的組織架構來做事，會先看看目前組織的運作情形，真的不行再說。
陳時中也說，針對長照規劃，他希望以人為本，讓民眾能真的享有服務才是重點。對於日前長照試辦地點被指有政治考量，他也鄭重澄清「絕對沒有」。
對於衛福部既定政策，衛福部表示，改善血汗醫院、維護醫事人員勞動權益仍是不變目標，但更重要是積極提升基層醫療角色和能力，讓民眾有信心，徹底改變就醫行為，達成分級醫療與醫療在地化。1060208
(中央社)
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