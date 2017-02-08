北市兩國小 9月轉型雙語
北市推動實驗教育，除和平實驗國小9月招生，東新、文昌國小也將轉型為雙語學校，藝能、生活科領域採英語授課，比重佔總節數3/1。
北市教育局長曾燦金今早出席公私立校長會議，提及東新、文昌2校從今年9月起，小一採雙語教學，112學年度起擴及全校，同時結合英語2班3組政策，弭平學習落差。
綜合企劃科長諶亦聰補充，數學、國文等學科類仍以母語教學，體育、藝文等操作型課程用英語授課，目的是讓學童從玩樂中學習，才不會對英語心生懼怕、排斥。
諶亦聰說，東新、文昌2校為中小型學校，師資到位、家長有共識，推動轉型速度快，今年9月起，東新國小一年級生活、體育、藝文、閱讀與會話及文昌國小一年級英語、閱讀、遊戲、健體、藝文、綜合課程改英文授課，若2校辦理成功，未來會擴及其他小學，國中端則暫不考慮。
除雙語國小，北市仁愛、天母、明湖、大安、萬芳、萬興國小去年起採英語融入課程教學，健體、電腦、綜合、美勞等以英語授課。1060208
(中央社)
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