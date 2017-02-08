豪砸5千億 澳洲擬購72架F-35A戰機

澳洲空軍將砸下170億美元，向美國購買72架F-35A戰機。（圖/美軍DVIDS網站）

身為第5代隱形戰機研發計畫的成員國，澳洲政府日前宣布，將砸下170億美元（約5,315.7億台幣）向洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）訂購72架F-35A型戰機（F-35 Lightning II），這將是川普（Donald Trump）上任以來最大一筆的軍售案。目前澳洲皇家空軍（Royal Australian Air Force）已有兩架F-35A戰機，連同駕駛員正在亞利桑那州進行訓練，預計將能在月底展開的澳洲航空大展（Australian International Airshow）中呈現，屆時波音（Boeing）的EA-18G咆哮者電子作戰機（EA-18G Growler）也會展出。

據澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation）報導，澳洲聯邦政府近日宣布，將投入170億美元（約5,315.7億台幣）的經費，向美國訂購72架最新的F-35A戰機，身為聯合攻擊戰鬥機計畫（Joint Strike Fighter Program）的一員，澳洲目前有兩架F-35A戰機與4名駕駛，正在美國亞利桑那州接受完整訓練計畫。這2架F-35A戰機有望能趕上月底開幕的澳洲航空展，與EA-18G咆哮者電子作戰機一同亮相，成為本次航展中最耀眼的兩顆明星。此外，澳洲政府已向洛馬公司提出要求，希望這72架F-35戰機，能在明年交貨、讓澳洲能在2020年正式投入服役。

波音生產的EA-18G咆哮者電子作戰機也將成為澳洲空軍的主力戰機之一。（圖/波音公司官網）

目前澳洲空軍已有2架F-35A戰機和4名駕駛員正在美國受訓。（圖/美軍DVIDS網站）

F-35戰機是美軍與其盟友最新一代的隱形戰機，共分為A、B、C三種型號，其中F-35A屬於傳統空軍型號、B型則屬於海軍的垂直起降戰機，而C型是艦載機。F-35戰機的研發計畫由美軍領頭，聯合英、澳、日、加、以色列等十國，投入超過400億美元（約1.24兆台幣）進行研發，目的是要取代當前的F-16（F-16 Fighting Falcon）和F-18「大黃蜂」戰機（McDonnell Douglas F/A-18 Hornet）。目前F-35A與F-35B型已投入美軍服役，亞太地區的日本也於去年年底迎來首架F-35戰機進駐，以色列空軍更是大手筆購入多架戰機，用來加強其空戰優勢。

美國國防部日前方才宣布一筆高達85億美元（約2,652億台幣）、90架F-35戰機的訂單，該訂單在新總統川普的干預下大幅降低售價，讓五角大廈能以每架約9,500萬美元（約29.6億台幣）的售價購入。對此，澳洲國防部長馬莉斯·佩恩（Marise Payne）表示，「我們知道這個消息，我們相信F-35戰機的降價協商是適用於所有盟邦，故澳洲也能享受此一優惠。」

(中時電子報)