台北書展星光票50元！玩VR、喝咖啡、聽講座選好書

2017台北國際書展即將開展，文化部人文及出版司長朱瑞皓、政務次長丁曉菁、台北書展基金會董事長趙政岷在主視覺「樂讀行走人」前合影。（台北國際書展基金會提供）

物價飆漲、薪水不漲！現在50元可能買便當都有點問題了！然現在50元卻可以下了班後，到世貿的台北國際書展走走！第25屆台北國際書展即將在2月8日至13日，於世貿一館、三館隆重登場！開展第一天下午3時起即開放一般民眾購票入場，平日開展時間延長至晚上9時，週五、六更延長至晚上10時！來書展看看今年有哪些好書，和心儀作家面對面，聽講座學新知，逛累書展攤位還能休息一下喝杯咖啡！回歸書的核心價值，用書來豐富我們的心靈與生活。

台灣出版急凍！不敵數位化，出版量急速萎縮、老字號、連鎖書店紛吹熄燈號！沒想到書展開幕的第一天又要面對「真正的寒流」，面對8度低溫，是否能吸引愛書人捧場呢！這次台北國際出展端出最大的「熱情」、優惠好康、豐富選書，要重拾民眾對書的喜愛！

書展基金會董事長趙政岷表示，今年書展共59國、621個出版社參展，攤位數1780個，較去年成長10%；各項活動場次達450場，共計684個版權交易活動，較去年成長28%。加上這次書展有有10項首創，包括天天星光夜、成立「公民書區」等，盼總參觀人次可衝破60萬人次。

今年的台北國際書展更有五大改革，從降低展位租金、延長開館時間、改造展場空間、強化出版專業，到延伸閱讀場域，三館亦設置「優良讀物主題館」，有許多專家學者及閱讀大使推薦的好書，是給青少年的最佳讀物指南，希望今年的台北國際書展能開啟屬於個人的美好閱讀時光。究竟這次書展有何亮點呢？

●樂讀行走人，鼓動閱讀心跳！

本屆書展主視覺及主題館，由書展基金會邀請創作者李明道（AKIBO）為本次書展進行設計，以「閱讀巨人」作為本屆主視覺，心臟以書本造型轉動，隱喻閱讀是這個時代重要的動力，象徵閱讀使人溫暖，讓人擁有分享的動能，同時傳達行動參與的概念，主題展區共分成四個展覽空間，包括「時代X閱讀」、「情境X閱讀」、「數位X閱讀」、「分享X閱讀」，邀請大家來台北國際書展，親近書籍，享受閱讀。

台北國際書展文訊雜誌社社長封德屏女士操刀，呈現台灣從1950年代至今的閱讀發展歷程。（林宜靜 攝）

●回顧台灣閱讀史，走過大家共同的時光

台北國際書展文訊雜誌社社長封德屏女士操刀，呈現台灣從1950年代至今的閱讀發展歷程。封德屏將協同台灣文學館，共同把內容分為「時間年表」、「出版史料」、「珍貴作家物件」三個部分展覽。參觀者將隨著不同年代的重要事件，看到各種創作的演化，彷彿進入時光隧道，重走一遍台灣人共同的閱讀史。

●新科技閱讀體驗＋臉書直播

此外，書展也結合新科技，提供各式數位閱讀方式：電影、影音、廣播、有聲書、VR虛擬實境、 AR擴增實境等，將實際帶領觀展者進入影像、聲音、虛擬實境的數位閱讀體驗。主題館內特設「讀享時光」直播室，並開放給各出版社申請使用，邀請各領域名人暢談閱讀經驗，也將訪問現場民眾，共享閱讀樂趣。

●來書展喝咖啡 和心儀作家面對面

今年的台北國際書展同樣規劃許多精采展區及活動，除講座、展覽外，也有VR、AR、直播等最新科技呈現，既復古又前衛！逛累了書展攤位，也能到書展咖啡廳坐坐，喝一口香醇咖啡，翻翻手中的書，激發創意靈感！此外，每年書展不能錯過的就是大大小小的講座，和心儀作家面對面，暢談書中心得！

●元宵來世貿三館親子書區 100個燈籠免費送

話說本周六（2月11日）就是元宵節了，位於世貿三館的親子書區還親子館還提供100個燈籠免費送！歡迎大小朋友來書展聽大哥哥、大姊姊說故事、彩繪繪本玩創意！

雖說外頭天氣越來越冷，然這次書展推出的10大創新，讓我們看到台灣出版業的突破與勇氣！即使網路書店與實體書店之爭仍在上演中，但我們對書本與文字的喜愛應該是不會變的，對一本好書的珍惜，如同電影中經典台詞，「人生最大的幸福，是發現你愛的人正好也愛著你；而且沒有錯過！」下了班後，來書展走走吧！

(中時電子報)