基隆中華貨櫃場 16人肺結核潛伏感染
位於基隆市七堵區的中華貨櫃場，1名離職員工確診罹患肺結核，衛生局擴大篩檢125名員工，發現有16名潛伏感染，衛生局說，潛伏感染不會傳染給他人，民眾請勿恐慌。
疾病管制科長郭香蘭表示，這名55歲離職男性員工在去年8月身體不舒服，10月就醫後離職，11月11日確診罹患肺結核，由於個案在可傳染期間，曾在中華貨櫃場上班，衛生局為求謹慎派員前往疫情調查，篩檢這名病患在40小時內密切接觸的同事，總計共125人。
郭香蘭說，衛生局12月13日並調派X光車前往貨櫃場為125人篩檢，報告顯示沒有任何異常，並依規定在今年1月11日再抽血檢查，6日報告出爐，有16人呈現潛伏感染，另有27人疑似陽性，今天下午5時會派員前往貨櫃場向員工說明。
她表示，潛伏感染僅代表體內有潛藏結核菌，不會傳染給他人，中華貨櫃場也不是結核病群聚感染，衛生局會將43人轉介到基隆長庚醫院和基隆醫院，由醫師評估是否需接受潛伏感染治療，避免43人一旦抵抗力變差時，轉變成感染者。
郭香蘭呼籲，肺結核初期可能會出現咳嗽、有痰、發燒、倦怠、體重減輕，嚴重者呼吸會喘，症狀類似感冒，民眾若連續咳嗽2週以上，應儘速前往胸腔內科或感染科治療。1060208
(中央社)
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