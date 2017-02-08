5青年合租地從農 看好有機前景

屏東熱帶農業博覽會舉辦近半個月，往百萬參觀人次邁進，屏東縣政府為青農規劃在青創農大區設攤展售，其中5名青農自創的「農夫好朋友」品牌有機蔬果，吸引不少買氣。

「我們很看好有機農業的前景」，在熱博顧攤的羅秉諺和張婉儀表示，從坐辦公室改從農1年多，到現在沒後悔過。攤位擺著小黃瓜、秋葵、辣椒、香蕉、紅藜等他們種植的有機農作，近半個月來，幾乎都是當天採收，然後帶到熱博販售。

3年前，張婉儀、羅秉諺、藍明正、潘順王及蔡博安5人參加屏東縣政府為青年返鄉從農舉辦的「燕南飛計畫」，結訓後，因為覺得有機農業這一塊有相當好的前景，於是透過縣政府協助在六堆文化園區對面的台糖地合租4.7公頃的土地，種植有機作物小黃瓜、秋葵、辣椒、蕃茄、香蕉等。

5個人年齡從28歲到48歲間，年紀最輕的張婉儀和羅秉諺原在有機蔬果公司上班，參加「燕南飛計畫」，決定辭去工作從農，羅秉諺說，他們在1年多前開始實際種植，1年多來，如果不算還貸款，收入與上班差不多。

張婉儀也表示，當農夫和坐辦公室的壓力不同，在辦公室裡，壓力來自外在環境，有時是自己無法控制與克服，但從農，雖然有通路和種植成敗壓力，但只要自己努力就可以克服。

藍明正原在外商銀行公司上班，他種秋葵，採種子研發無咖啡因的類咖啡飲料；家裏養豬的潘順王種香蕉及檸檬，他說，以前沒真正從農過，但請教專家及朋友協助，種出來的香蕉挺直，檸檬也樹勢強壯；學機械工程的蔡博安種辣椒，他說，一收可以半年，賣到工廠做辣椒醬，價格還蠻穩定。

5個人的農場就取名「農夫好朋友」，也是產品品牌名，在熱博銷售自家產品，同時也嚴選同學或是好友的農產品，共同行銷販售。

「好的農產品需要大家的支持」，羅秉諺從農的決心、毅力和成果，讓他才實際從農1年，就在去年榮獲農委會遴選的百大青農，縣政府農業處表示，到熱博參觀時，不妨也支持這些青農的努力。1060208

(中央社)