接任勞長 林美珠：讓勞資共享經濟果實

勞動部長林美珠今天表示，如何讓經濟持續成長，勞資雙方衡平政策，共享經濟果實，是政府責無旁貸的責任，法令是基本規範，盼勞方可以跟資方對話。

勞動部今天舉行勞動部長交接典禮，會中除了監交人林萬億跟勞動部官員之外，嘉義縣長張花冠、林美珠的小學老師等人都到場觀禮，新任勞動部長林美珠致詞時，作上述表示。

「承擔跟挑戰」林美珠說，從郭芳煜手中接下勞動部這棒時，心中百感交集，代表她承接了資方跟勞方的期待，這也是重大的責任。

林美珠說，一例一休在行政機關來說是好的立法，但一定要有好的配套、充分的宣導跟輔導期間，因此未來還有後續工作要做，她全部都收下來了，期盼勞動部同仁一起並肩作戰。

林美珠指出，勞動施政影響，不只跟勞工息息相關，也跟雇主事業經營還有勞工家庭幸福有關，接任之後她會秉持戰戰兢兢的精神，努力以赴。

林美珠強調，在現今全球經濟環境之下，各國都在追求穩定經濟成長的動能，勞動市場也呈現彈性多元化，因此要如何讓國家經濟成長，勞資雙方衡平政策，共享經濟果實，是政府責無旁貸的責任。

所謂的法律是最基本的規範，勞動部向來鼓勵企業勞工可以參加內部參與機制，協助勞工有對話能力，讓勞工跟資方透過對話成為夥伴關係，跟合作機制，讓在雙贏的前提下，企業家提升量能，勞工提高工作品質跟收入。

面對目前台灣勞動現狀，林美珠說，盼配合總統政見，在「創新、就業、分配」的施政理念下，首先促進就業勞動升級，完備安全體制，提升人力資本，妥善規劃且運用跨國勞動力。

其次完備勞動法令，建構安全職場，加強職災勞工與非典型就業的保障，第三則為強化勞資雙方對話，加強工會自主運作，發展勞資對立諮商，跟建全爭議處理制度。第四則為推動最低工資法，健全勞保制度跟完善勞工退休金制度。

對於外界質疑林美珠並無勞動背景部分，林美珠在致詞時也指出，過去她曾經督導勞工業務，過去的行政經驗，讓她知道要傾聽外界意見。1060208

(中央社)