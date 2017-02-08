日本去年經常帳順差 創2008年以來最高

在首相安倍晉三即將拜訪傾向保護主義的美國總統川普之際，日本今天公布去年經常帳順差金額，創下2008年金融危機以來最高紀錄。

川普曾經痛批日本摜壓日圓匯價，提振出口，還把日本和其他國家打入他所謂占美國便宜的國家之列。

日本宏觀顧問公司（Japan Macro Advisors）首席經濟師大久保卓治（Takuji Okubo）告訴彭博：「我認為現在日本擁有可觀的經常帳順差肯定是政治負債...基本上，這讓川普有機會批評日圓匯價過低。」

日本財務省今天公布，去年經常帳順差攀抵20.65兆日圓（1840億美元），創下2007年締造經常帳順差紀錄25兆日圓以來最高金額。

美國商務部昨天公布的數據顯示，美國對中國大陸貿易逆差金額最大，對日本次之。1060208

(中央社)