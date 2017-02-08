環團：嘉市PM2.5減幅最大 可多活165天

台灣健康行動聯盟理事長葉光芃今天表示，台灣本島近2年PM2.5年均值以嘉義市減幅最大，可讓市民多活165天，彰化縣則是近2年減量比例第一。但空氣品質仍距離國家標準太遠。

台灣健康空氣行動聯盟等多個環保團體，與時代力量立委黃國昌、高潞．以用、民進黨立委陳曼麗、蔡培慧等人今天在立法院召開記者會，公佈縣市長執政期間，PM2.5減量幅度排名，並公同呼籲中南部縣市長、民代與各界參加219台中與高雄的反空污大遊行。

葉光芃指出，PM2.5自動監測從2008年起環保署即有資料，手動監測則始於2013年，自動測站數遠較手動測站多，而他們統計PM2.5多以自動數值為準，才能看出政績。而無論自動或手動，台灣本島近2年PM2.5年均值以嘉義市減幅最大，彰化縣則是近2年減量比例第一。而連任的縣市長部分，以高雄6年減幅最大，花蓮則是6年減量比例最高。

葉光芃表示，研究指出，PM2.5濃度減少10微克/立方公尺時，人均壽命可增加223天，嘉義市近2年PM2.5年均值減少7.4微克/立方公尺，換算可增加人均壽命165天。

葉光芃說，但由於中南部縣市PM2.5年均值距離國家標準尚遠，且秋冬經常遭遇嚴重霾害，中南部環保團體忍無可忍，定於2月19日在台中、高雄兩地同步舉辦空污大遊行，呼籲中南部縣市長、民代應共同參與，為改善空氣品質及捍衛呼吸權站出來。

黃國昌則表示，他們完全支持且認同全面翻修空污法的訴求，也希望與朝野黨派來合作，呼籲本會期進入衛環委員會的立委，能夠把空污法的修正，列為非常重要且優先的議程。1060208

(中央社)