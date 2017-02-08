寒流將襲 彰縣農業處籲秧苗覆蓋塑膠布

寒流即將來襲，彰化縣政府農業處提醒農民，一期稻作秧苗應該覆蓋塑膠布或不織布來保溫，還沒有插秧的田區應暫停插秧。

農業處指出，目前中部地區的一期稻作正好在育苗階段，面對即將來襲的寒流，為減少損失，建議農民針對秧苗覆蓋透明的塑膠布或不織布保溫，至於未插秧區在寒流來時應暫停插秧。

至於在蔬菜方面，雖然中部地區栽種的多是耐寒蔬菜，不過農業處仍建議農民，在田間灌水或是在畦面覆蓋塑膠布或稻草，以維持土壤溫度，或是在菜園北側架設防風網，減少冷風吹襲的機會。

針對花卉作物，農民對於露天栽培的切花像是百合、菊花等，栽培時的畦面應鋪設防草蓆、塑膠布或稻桿等，或是加強北面的防風網，避免寒流直接侵襲，等到氣溫回升後，也應適時調整設施的通風性，以免高溫及高濕造成傷害。

至於在養殖漁業及畜禽業方面，由於低溫容易誘發畜禽動物緊迫，引發疾病，且口蹄疫和禽流感等病好發於低溫時間，因此要請畜禽飼養戶務必做好防寒保溫等衛生管理操作。1060208

(中央社)