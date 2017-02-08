代理宜蘭縣長 吳澤成：不會有看守團隊
宜蘭縣代理縣長吳澤成今天說，任期雖剩不到2年，但不會有看守團隊或過渡期，會把1天當3天用，不到任期最後1天不會鬆懈，全力站在縣民立場，做好縣政工作。
宜蘭縣長林聰賢卸任縣長職務，轉任行政院農業委員會主任委員。代理縣長宣誓就職交接典禮上午在宜蘭縣政府舉行，在內政部次長花敬群監交下，林聰賢將縣長印信交給副縣長吳澤成。
吳澤成表示，7年多前獲林聰賢賞識任副縣長，一路秉持「身在公門好修行」理念服務，期間也曾提辭呈想解甲歸田休息，未獲林聰賢同意，如今還被交付重責大任，看來是「修行不夠，要繼續深造」。
「其它縣市若無法執行的經費，日後可全部交由宜蘭縣執行」，他說，宜蘭縣近年在預算執行率上名列前茅，對過去與未來縣府團隊執行能力深具信心。
至於未來副縣長人選，吳澤成表示，剛上任，尚未徵詢，會盡速給外界答案。
交接典禮後，縣府員工一路列隊歡送林聰賢，林聰賢也搭妻子駕駛的車輛離去。1060208
(中央社)
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