民調：蘇格蘭獨立支持率增加

我要評比

根據民調公司BMG為「蘇格蘭前鋒報」（Herald Scotland）做的調查，在英國首相表示願意與歐盟切割乾淨後，贊成蘇格蘭獨立的比率增加。

路透社報導，根據「蘇格蘭前鋒報」，將「沒意見」選項移除後，民調顯示，49%蘇格蘭人支持獨立，51%反對。

「蘇格蘭前鋒報」報導，上個月類似的民調跟2014年蘇格蘭獨立公投呈現差不多相同的結果，45.5%的受訪者支持獨立，54.5%反對。

蘇格蘭的權力下放議會今天在具象徵意義、無約束力的投票中，反對英國首相梅伊（Theresa May）脫歐的計畫。

贊成獨立的蘇格蘭綠黨議員葛里爾（Ross Greer）昨天告訴路透社，在英國啟動脫歐程序後，蘇格蘭幾乎確定會走向新的獨立公投。（譯者：中央社陳昱婷）1060208

(中央社)