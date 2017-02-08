烏來杜鵑在石碇 新北培育實生苗
台灣特有種烏來杜鵑原生地分布在北勢溪一帶，自翡翠水庫將大部分原生地淹沒後，僅存少數移植栽培，農業局推動原生植物復育工作，除了烏來，石碇也看得到烏來杜鵑。
新北市農業局指出，烏來杜鵑屬特有生物保育研究中心評估的野外滅絕級植物，農業局除了在苗圃及野地進行扦插復育外，也與嘉義大學合作成功培育1200株實生苗，增加物種歧異度，目前於石碇區、烏來區及新店區都可以看見烏來杜鵑復育的成果。
農業局表示，過去各單位在復育時所栽種的烏來杜鵑多為無性繁殖的扦插苗，可以保留母株的優良性狀，為了增加基因的歧異度，農業局於民國104年起委託嘉義大學合作培育烏來杜鵑實生（種子）苗。
在同樣環境下生長種苗的植株大小、成長速度也都有很高的差異性，而杜鵑屬的植物因為種子較小，所以由種子所培育的苗木生長較為緩慢，今年預計逐步將健壯的植株移植至適宜的河岸棲地，讓烏來杜鵑能在野地自然的繁衍復育。
農業局說，近年受遊客喜愛的景點石碇千島湖，除了秀麗的環山湖景外，每逢三至四月杜鵑花期時沿途可隨興車遊或散步欣賞烏來杜鵑。
此外，民眾也可順遊淡蘭古道及烏塗溪親水步道，封溪護魚的水質乾淨，溪床可見蝴蝶及鳥類聚集，也可以到石碇老街走走，探訪極具特色的百年豆腐店、吊腳樓、不見天街等。
農業局長李玟呼籲，烏來杜鵑復育成果得來不易，請民眾在賞花之時切勿任意採摘，而在欣賞自然及人文美景同時，鼓勵大家共同響應「輕」近山林運動，以尊重、謙卑的態度親近自然、體驗人文。1060208
(中央社)
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