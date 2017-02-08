被throw shade看扁了 不妨ghost搞失蹤
下次再被看扁（throwshade），不妨人間蒸發搞失蹤（ghost），這樣你就能狂追劇（binge-watch）或縮回自己的小天地。你也可以讓大家知道，知名的韋氏字典也認可這些行為了。
路透社與「今日美國報」（USA Today）報導，美國韋式公司（Merriam-Webster）在該公司出版的字典裡增加了1000個新字和定義，從會話用語到科學詞彙都有。韋氏公司發言人龍吉（Meghan Lungi）表示，這是多年來韋氏字典更新量最多的一次。
韋氏上次更新網路與紙本字典是在2014年，當時只新增150字。
這次新增的字詞包括源於1980年代黑人和拉丁美洲同志文化的「throw shade」，這個意指「藉由間接或輕微侮辱來表達不屑」的詞，因為最近在社群媒體廣為流傳，用的人相當多。
「ghost」則是突然和某人斷絕聯繫，通常意指和朋友或戀人不相往來。
「microaggression」（微冒犯）指「言語或行為透露出對某個邊緣族群心懷偏見」，有時是不經意地這麼做，連自己都沒意識到。
「binge-watch」（追劇）則指一次狂看許多集電視劇或一口氣把它看完。
「safe space」（小天地，保護殼）則指「沒有偏見、衝突和批評的地方」。（譯者：中央社鄭詩韻）1060208
(中央社)
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