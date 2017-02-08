板橋公所搓湯圓 分送弱勢家庭

侯友宜親手用石磨磨米漿。（王揚傑攝）

侯友宜動手搓湯圓。（王揚傑攝）

元宵節將至，新北市板橋區公所為讓民眾體驗元宵氛圍，今（8日）上午舉辦「手搓湯圓送愛心」活動，在板橋街內五里活動中心聚集300位熱心民眾，新北市副市長侯友宜也到場共襄盛舉，動手磨米漿、搓湯圓，完成的湯圓也於活動後分送給弱勢家庭。

侯友宜表示，元宵節是華人傳統的重要節慶，為了使民眾重拾古早元宵質樸的復古印象，並且帶領現代的孩子體會手作的樂趣，特別辦理一系列「手作」活動。而手搓湯圓活動更結合「公益」課題，使活動更富意義，讓每一顆手作的湯圓都能夠送到需要的人手中，暖胃更暖心。

(中時)