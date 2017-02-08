張泰山3月回德島 擔任客座教練

張泰山(中)今出席愛趣科公司與徐生明棒球協會捐贈活動。(周鎮宇攝)

前中職球星張泰山目前積極參與各項公益活動，他表示，自己當球員時期時間都在球團，目前則可以把握時間多做一些想做的事情，至於棒球方面，張泰山目前也預計3月前往日本獨立聯盟擔任客座教練。

張泰山去年整年球季都待在日本獨立聯盟德島藍短襪，原本今年德島想邀請他擔任總教練，不過張泰山婉拒，今確定將去擔任客座教練，他指出，也會帶一些球具過去支持那邊努力的棒球員。

除了去日本獨立聯盟擔任客座教練，張泰說，目前也藉由經紀公司與棒協牽線，即將在下周前往中南部觀看韓國職棒球隊的春訓，期望能夠學習到東西；他也提到，經典賽期間，也想去韓國觀看，並了解當地的棒球訓練環境。

(中時電子報)