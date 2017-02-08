傳統市場拼轉型 幼兒園百盞花燈賀元宵

市議員何敏誠（右四）今天與建國市場自治會長蔡鈴欽等人，前往地球村幼兒園贈送百盞花燈，讓小朋友提前歡度元宵小過年。（陳世宗攝）

「傳統市場拼轉型！」台中市建國市場自治會長蔡鈴欽，8日率領幹部前往東區地球村幼兒園贈送百盞花燈，讓小朋友提前歡度元宵小過年，並無償出借建國市場給小朋友展出花燈；市議員鄭功進、何敏誠等人力挺傳統市場拼轉型，期待給建國市場溫馨的元宵小過年。

蔡鈴欽說，傳統市場是台中市的無價之寶，新鮮、親切、人情味濃厚，面對新興消費型態的崛起，市場必須找回自己的優勢，深化媽媽的味道；這次與社區幼兒園攜手合作元宵節系列活動，是個好的開始，期待台中的食農教育能夠從小扎根。

地球村幼兒園長何幸枝表示，該園自創園以來，孩童每日所用的餐點九○％以上食材全數購於建國市場；隨著市場從建國路遷徙至建成路，不變的是市場濃厚的人情味，很開心看到市場願意走入社區，相信日後必定還有很多合作的機會。

市議員何敏誠說，建國市場搬遷新址實非易事，所幸在府會與地方人士的通力合作下圓滿落幕，今年農曆年新市場業績成長超過三成，可見求新、求變所能帶來的商機是有目共睹。東區區長江惠雯表示新市場更要保握轉型的好機會，讓民眾感受到市場之美，相信前來消費的客源也會產生在地認同感。

鄭功進指出，食農教育就是要重新建立人與食物、人與土地的關係，了解自己吃的食物、培養選擇食材的能力；傳統市場正是食農教育普及化最好的管道，建國市場自治會願意走入社區是個值得被讚許的突破，提供更完善的食農教育平台。

(中時)