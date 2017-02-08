人頭黨員爭議 郝龍斌呼籲：設審查委員會
有意參選國民黨主席的現任副主席郝龍斌8日表示，國民黨出現人頭黨員爭議，重點不應只放在黑道入黨的個案，「一個入黨者的背景，並不會影響黨主席選舉的結果；把一個入黨者的資格取消，或讓一個黨代表退選，這都無法解決問題」。
郝呼籲，黨中央應該組成一個超然的審查委員委員會，釐清黨員入黨情況，不能讓人頭黨員操控選舉，影響黨的形象，甚至產生不具代表性的黨主席。
他更建議，黨內任何需要與民進黨作「外部競爭」的職務，都應納入民調，包含黨主席選舉與地方黨部主委直選，才能有效降低人頭黨員、黑金介入對選舉的操控。
郝龍斌指出，新徵入黨者、近期補繳黨費回復黨籍者、還有許多由同一位介紹人介紹入黨者，是否贊同黨的理念？是主動還被動入黨？會不會因為這些人入黨，影響整個黨主席選舉？
郝認為，如果用人頭黨員選黨主席，「可能有些人覺得是補藥，事實上這絕對是國民黨的毒藥。甚至外傳有些人大規模的介紹其他政黨的黨員來加入國民黨，這不是引清兵入關那是什麼？」
(旺報)
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