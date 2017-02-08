扯！農委會出租主委官舍 租金最低只要2920元

曹啟鴻住的農委會主委臨沂街官舍。（黃世麒攝）

農委會主委曹啟鴻遭到行政院撤換，今日將由宜蘭縣長林聰賢接棒出任主委，但曹啟鴻遭到爆料，把位於北市臨沂街的農委會主委官舍「分享」給3位女祕書同住，出現一男三女共居一室的離譜情形。對此，農委會表示，曹主委平時生活空間主要在一樓，3位秘書室則住2樓空間，且有收租金、水電等費用，最低租金2920元。

據了解，農委會原本僅有正副首長官舍，並無職員宿舍，曹啟鴻去年520上任後，感覺官舍2樓有3間空房，相當可惜，因此請有關單位變更官舍用途，將二樓改成職員宿舍，但最後入住的是曹啟鴻的3位貼身女秘書，包括農委會專門委員黃麗霞、簡任祕書曾美玲、專門委員林淑惠，而3人也是曹在屏東縣長任內的老班底，隨他一起北上出任農委會職務。

農委會秘書室主任蔡昇甫指出，將主委官舍2樓變更為職員宿舍後，農委會也訂出了職員宿舍管理要點，在去年11月23日公告，開放給全體農委會職員申請入住，開放申請的時間為一周，最後共有5人提出申請，除了3位秘書之外，還有另外2位職員，入住資格是依照職務、戶籍、職等、考績等做積分評比，2位職員因原戶籍在嘉義、高雄，並沒有屏東遠，積分排名吃虧，最後由3位秘書取得入住資格。

蔡昇甫表示，主委房間在1樓，須經1樓玄關才能走上2樓，位於2樓的3間房間則分別有1間套房、2間雅房，租金依房型大小分別為5240元、4970元、2920元，3人在12月22日簽約公證正式入住，每月從薪資扣繳房租、水電等費用，2樓也有一間衛浴設備供住在雅房的人員使用。被問到12月22日前，3人是否已經住在主委官舍當中，蔡昇甫指出，不清楚主委先前對於官舍的使用情形。

(中時)