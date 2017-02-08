生病？減肥？男星爆瘦一大圈 驚成皮包骨

對比前幾個月的照片，李維嘉明顯瘦一大圈。（圖／取材自李維嘉、湖南衛視微博）

李維嘉爆瘦模樣引發熱議。（圖／取材自湖南衛視微博）

大陸知名主持人李維嘉因主持《快樂大本營》走紅，之前曾在《我是歌手4》擔任李克勤的經紀人，近來再與加盟《歌手》的張杰合作，為節目增添看點，但近日兩人合影曝光，他爆瘦的模樣卻驚呆眾人，讓人不禁猜測他是否生病了？

「湖南衛視」昨（7日）貼出李維嘉和張杰在《歌手》後台的合影，兩人私下本就是好友，讓粉絲更期待他們的合作成果。不過，照片中，身穿西裝的李維嘉，身形卻明顯瘦了一大圈，本來就瘦的他，近期臉上顴骨又更突出尤其明顯，對比前幾個月主持節目的樣子大不同，爆瘦成皮包骨的模樣，令眾人相當擔心他的健康狀況，紛紛留言「生病了嗎」、「偷偷減肥了？」、「瘦的好嚇人」，希望他照顧好身體。

(中時電子報)