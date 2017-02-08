富邦、統一公布熱身賽賽程 免費開放球迷進場

統一獅自辦熱身賽賽程出爐。(獅隊提供)

統一獅目前投打已經開始進入模擬比賽演練中，球隊也將於16日開始，在台中棒球場舉辦自辦紅白對抗賽，16、17日比賽將安排進行六局，而20及21日將進行八局比賽，每場比賽均在下午六點準時開打，當天也會開放球迷進場為新球季努力的選手加油。

近況台南棒球場因結構性及看台整建工程進行中，預計三月底才會正式完工，除2月中旬球隊移師台中進行自辦紅白對抗賽外，而從27日起，連續兩週將前往高雄澄清湖棒球，參加由高雄市政府舉辦的中韓職棒熱身交流賽，所有賽事也均免費開放球迷進場欣賞球賽。

另外富邦悍將也公布自辦熱身賽行程，將從16日開始在燕巢訓練基地、中信公益園區、高雄立德與澄清湖棒球場進行熱身賽事，調整實戰狀況。

(中時電子報)