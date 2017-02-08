卸下勞長 郭芳煜：當初像接燙手山芋

前勞動部長郭芳煜今天卸下勞動部長，交棒給林美珠。他致詞時笑說，去年接下勞動部長這棒時，以為是棒子但其實是燙手山芋，但相信新任部長林美珠會一馬當先衝出去。

勞動部今天舉行勞動部長交接典禮，卸下勞動部長的郭芳煜致詞時，以跑大隊接力來比喻勞動部就是一棒接著一棒。

郭芳煜說，他在勞動部待了23年，送走了10位部長，而他是第11位。郭芳煜表示，當交棒的那一刻是最辛苦的，當抬頭一看是超級強棒，交棒給新任部長林美珠，有種如釋重負的感覺。

郭芳煜表示，520上任時，接下勞動部長，原本以為是棒子，但其實是燙手山芋，遇到7天假爭端跟1例1休，也註定他從1例1休開始任期，也從1例1休結束。

「現在也還認為1例1休是進步修法跟正確方向」郭芳煜說，雖然1例1休仍有許多爭議，但未來5年內，外界可以看到1例1休在勞動生態、僱傭關係跟勞動意識提升上，會有非常長遠的影響。

郭芳煜表示，1例1休雖然沒有辦法100分的完成每個人的需求，但起碼大家都可以接受，也是在衝突當中尋找妥協的新進步。

郭芳煜說，希望勞動部同仁可以繼續完成他無法完成的事情，包含落實推動1例1休，把過去做不好的地方做好、順利推動勞保年金改革跟落實總統6大勞工政見。

會後郭芳煜接受媒體訪問時表示，接到卸任消息時不會很錯愕，因為政務官本來就隨時要有相關準備，相關業務如果是信的過的人繼續推動，他就很放心。

至於是否會接保訓會一職部分，郭芳煜說目前會先休息，如果執政團隊有需要的話，會很樂意回到執政團隊。1060208

(中央社)