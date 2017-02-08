3代健保藍圖 新衛福部長：採家庭總所得制
衛福部長今日正式交接，外界關注該部剛啟動規劃的「三代健保」，新任部長陳時中在交接後也立刻表態，三代健保仍會以「家戶總所得」為規劃主軸；他強調，家戶總所得制絕非「加稅」，而是相對公平「重分配」的概念．若因外界擔心加稅而放棄，「並不是明智的選擇」。
今日新上任的衛福部長陳時中，因是健保總額預算規劃始祖，被推崇為健保達人。面對前任部長林奏延卸任前夕，曾曝光的「三代健保已啟動規劃」消息，他明確指出，自己當初在撰寫蔡英文總統「醫勞政策白皮書」時，就有透露將以家戶總所得來做三代健保的觀念。
根據衛福部健保署統計，現行的二代健保，今年起將出現虧損，雖手邊有2300多億元的安全準備金，但也僅能讓健保「撐」到2020年不調漲保費；陳時中表示，自己過去擔任衛生署（現衛福部）副署長時，就曾想採家戶總所得制來推動二代健保，但被外界質疑「加稅」而煞車。
陳時中強調，家戶總所得制是重分配效果最好的方式，而非外界擔心的「單純」，若因這項疑慮而放棄「不是明智的選擇」。
(中時)
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