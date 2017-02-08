逛台北國際書展買書 副總統：大多上網買

台北國際書展今天開展。一改往年書展首日，總統會來逛書展買書的慣例，今年是由副總統陳建仁出席書展開幕儀式，並在文化部長鄭麗君和台北書展基金會董事長趙政岷陪同下逛了半小時，在九歌、印刻、獨立書店協會等攤位買了十本書，一共花了2897元。逛獨立書店協會展區時，陳建仁說：「年輕時會逛獨立書店，但現在就沒時間了。」

副總統陳建仁在開幕典禮致詞時表示，出版是文創產業的內容源頭。雖然他是科學家，看似跟文學書籍沒有關係，但他父親是愛書人。「小時候家裡書很多，每次搬家的時候最重的都是搬書。」

陳建仁與家人之間許多回憶也多和書有關。例如父親曾告訴他，在朝日新聞看到最多日本父母買給小孩的書是《史懷哲傳》。女兒考大學時志願選填護理系，也是因為小時候陳建仁買給女兒讀的一本《南丁格爾傳》。

陳建仁表示，過去常來書展，但逛的大部分以國際出版社為主，國內的出版品大多上網購買。這次在鄭麗君和趙政岷的陪同下，買了文學類的張曉風《花樹下，我還可以再站一會兒》、王定國《探路》等書。獨立書店文化協會理事長、唐山書店負責人陳隆昊也向陳建仁推薦《一間獨立書店之必要？》、《閱讀時光》等書。

陳建仁也買了逗點文創結社與鄭南榕基金會出版的《名單之外－你也是受害者之一？》，逗點文創結社總編輯陳夏民表示，政府近年關注轉型正義，推薦可以閱讀這本書。

(中時)