日少女偶像團體成員松野莉奈猝死

日本「產經新聞」等媒體報導，日本人氣偶像團體「私立惠比壽中學」成員松野莉奈今天上午病逝，得年18歲。

由8名少女偶像組成的「私立惠比壽中學」於8年前成立，是高人氣少女偶像團體「桃色幸運草Z」的姊妹團體，原本預定本月18日在台北舉行演唱會。

日本警視廳等指出，松野因身體不適，不克參加昨天在大阪的演唱會，在家養病。今年上午，她的身體狀況突然惡化，她父母打119報警，急救隊趕到她家時，她躺在床上呈現意識昏迷狀態。她後來被送醫急救，最後仍不治。

松野在小學1年級時獲得青睞，成為少女偶像，除了演唱會之外，也常上電視節目、流行雜誌等。1060208

(中央社)