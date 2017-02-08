美納釣島入安保條約 親民黨：不等於承認日主權

美國新任國防部長馬提斯日前在與日本首相安倍晉三會談中，明言「釣魚台列嶼是《美日安保條約》第5條的適用範圍」。親民黨立法院黨團8日發表聲明表示，川普政府顯然將延續歐巴馬時代國務卿希拉蕊的說法，在現實國際政治考量下重申美日聯合託管的行政管理權，但並未承認日本對釣魚台的主權。

親民黨立院黨團表示，依據二戰期間的開羅宣言及1951年舊金山和約等相關國際條約與議定，中華民國政府依舊是釣魚台群島及沖之鳥礁的合法主權擁有者，我方應該明確向國際主張此點，以免混淆國際視聽。

(旺報)