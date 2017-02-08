中小學寒假營隊多元豐富 中市學子快樂學習

新平國小的積木機械營帶給學生多元豐富的寒假課外生活。（陳世宗翻攝）

為了充實學生寒假生活，台中市各級學校今年共計辦理893場次寒假營隊，提供多元快樂的學習，豐富學子自的假期生活。教育局長彭富源說，今年寒假營隊活動類型有體育競賽、技能研習等5大類型，涵蓋語文、數理、體育、藝術與人文等面向，提供2萬5000人次參加，帶給學生多元豐富課外生活。

彭富源說，該局為鼓勵各中小學設計各項多元豐富的課程活動，讓學生快樂學習，有幾項比較特別營隊！如建平國小提供弱勢學生免費課後輔導育樂營、新平國小積木機械營、育英國中自行車修護體驗營隊及后里國小搖滾樂團營隊等，充分展現學校用心經營及教師巧思創意。

參加新平國小積木機械營的黃同學說，「參加學校營隊是很棒的安排，有學習、腦力激盪、團隊合作，寒假生活真是充實豐富」！否則為期一個月的寒假，如果未參加營隊，可能不是玩手機就是玩電腦、看電視，希望教育局今年暑假能夠再舉辦相關的創意營隊！

彭富源指出，學校為學生量身打造有趣且知性的營隊，提供不同型態的學習，更獲眾多家長認同與肯定！今年寒假台中市中小學共開辦893場熱鬧又精彩的營隊，學子們舒展身心，度過一個愉快又充實的寒假生活。

(中時)