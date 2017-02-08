因應兩岸衝突 戰略火箭軍正名火箭軍

俗稱為M-9，專門為武力犯台量身打造的東風-15飛彈。（網路照片）

提到近年中共軍事現代化發展的頭等大事，非2015年底解放軍第2砲兵部隊被正名為火箭軍不可。來自台灣的解放軍研究專家，銘傳大學國際事務與外交學程兼任助理教授林穎佑博士，在接受《中時電子報》專訪時表示，第2砲兵部隊正名為火箭軍的這段歷史，其實與共軍對台戰略佈局有密切的關係。

林穎佑指出，依循長期以來「以俄為師」的建軍思想，解放軍火箭軍的命名來自於俄羅斯的戰略火箭軍。兩者最大的差別，在於前者的名字沒有被加上「戰略」兩個字。對此林穎佑表示，這絕對不僅僅是少了兩個字的差異而已，因為解放軍在賦予2砲部隊新名稱以前，曾經就該部隊到底該叫戰略火箭軍還是火箭軍進行過激烈的辯論。

因為如果僅裝備對美國本土實施遠程打擊能力的東風-31、東風-5或者是東風-41等洲際彈道飛彈的話，那麼第2砲兵確實應該被稱為戰略火箭軍。畢竟這些飛彈只要一發射了出去，就有可能在政治上與戰略上徹底改變現有的世界版圖。不過林穎佑指出，第2砲兵部隊同時還裝備了射程沒有那麼遠，戰略意義沒有那麼巨大的中程或者短程彈道飛彈。

這些中程與短程彈道飛彈包括用來打擊航空母艦的東風-21D，乃至於為攻擊沖繩美軍基地，甚至於用來武力解決台灣問題的東風-15與東風-16型飛彈。尤其是從中共的定位來看，奪下台灣並不具備改變世界格局的戰略意義，純粹只是收復中國的「失土」，因此以「戰略」兩個字來涵蓋解放軍火箭軍的所有任務並不適當。

假若火箭軍純粹是為了改變世界戰略格局而設立，林穎佑表示中程與短程飛彈就不該由火箭軍，而是由陸軍來掌控。唯有直接以火箭軍定位2砲部隊的新性質，他們才能夠繼續如過去一樣掌握包括核子、常規、短程、中程與長程在內的所有打擊武器。林穎佑認為這樣的安排不僅是為了軍種平衡，而且還可以強化火箭軍在亞太區域鬥爭中的角色。

畢竟包括台海、東海與南海在內的主權與領土問題，通通都發生於亞太區域內。想要解決台灣問題，在林穎佑看來根本也不需要動到長程飛彈或者是核子武器。這些正是為什麼火箭軍會被命名為火箭軍，而不是戰略火箭軍的根本原因。林穎佑強調，無論是叫第2砲兵部隊、戰略火箭軍還是火箭軍，解放軍的彈道飛彈都是未來台灣最有可能遭遇到的威脅。

要應付共軍的飛彈攻勢，國軍所要確保的是台灣在遭遇到東風飛彈的打擊以後，是否還能夠有反擊的能力。除強化機場跑道以及港口碼頭的妥善與維修能力外，他認為最重要的是軍心士氣的維持。一旦解放軍配合飛彈攻勢，以資訊作戰手段在台灣散佈不利於政府與國軍的假消息，促成台灣民心陷入恐慌與混亂。針對這樣的動向，林穎佑認為國軍也該給予密切的注意。

(中時電子報)