寒流！驟降溫到8度 這些族群要注意

我要評比

寒流來襲，台灣地區驟然降溫到8度左右，這些族群應該要特別注意。(圖/康健雜誌提供)

入冬首波寒流9日報到，低溫一次降到八度，中央氣象局預報中心鄭明典說，「這一次的降溫會很快，不會拖泥帶水」，降溫就從明天開始！鄭明典說，日本東方海面的大低壓，整個重心向西偏移，北風不但增強，而且會更往南推才會出海，以往被視為是台灣寒潮爆發的重要天氣特徵之一。

鄭明典臉書提到，這次北風前緣9日晚上就到，降溫會很快，不會拖泥帶水。(圖/取自鄭明典臉書)

對於這樣驟降溫的天氣型態，有幾種人要特別注意：

1.心血管疾病患者

台大心臟科醫師王宗道指出，寒天是心肌梗塞、腦中風發病、死亡的高峰時節，罪魁禍首是高血壓。因為氣溫低時全身血管收縮，而高血壓病人血管較一般人敏感，收縮更厲害，可能導致冷天病人的血壓比夏天平均高出20mmHg（毫米汞柱）左右。

並且高血壓、糖尿病、高血脂等患者的血管比較窄、血流較慢、血液也比較黏稠，一旦遇上寒流溫度急遽變化、若家裡不夠暖、或外出衣服穿得太少，一個姿勢維持太久不動（比方等公車），發生心肌梗塞、腦中風意外危險大增。

有心血管疾病或中風過的人應戴頂帽子，以免接觸冷空氣時腦部血管瞬間收縮不適。

2.過敏氣喘、有呼吸系統問題的人

夜間原本氣喘發作機率就會增加，寒流來襲的夜晚，體內膽固醇含量會降低，更增加發作機會。

新英格蘭頭痛中心的研究指出，半數的偏頭痛因寒冷引起，甚而附帶引起鼻腔痛，以及氣喘發作。當氣溫低於15℃時，有三分之一的身體熱量是從頭部散失的。

冷空氣會造成氣壓升高，空氣中的氧量增加，腦子感受到氧量改變，血管就會擴張並孿縮以平衡這種改變以便攝取氧，結果就會引起頭的抽痛。

3.老人與小孩

耕莘醫院家庭醫學科醫師鄭維理表示，老人的神經細胞隨著歲月減少，怕冷，反應慢；皮脂腺分泌減少，皮膚比較乾燥、癢；皮下脂肪變薄，體溫調節緩慢，容易失溫、凍傷。小孩同樣也有體溫調解不佳的問題，免疫力也較低，容易受到病毒威脅。

4.腰背痛膝關節退化族群

中醫認為冷會阻礙淋巴和血液循環，關節退化或曾受過傷的人，容易舊疾復發。

戴帽子與口罩可用來加強保暖、隔絕冷空氣。除了穿暖、喝熱茶，也要多運動，以增強血液循環，提升體溫。

(中時電子報)