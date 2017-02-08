勞動部交接 林萬億：1例1休讓郭芳煜委屈

政務委員林萬億今天說，有人說勞動部是行政團隊的另一個火坑，但郭芳煜經歷了台灣所有勞工相關事務，相信不管運動、勞動條件、勞資關係等，郭芳煜都留下重要足跡跟貢獻。

勞動部今天舉行勞動部長交接典禮，擔任監交人的林萬億致詞時作上述表示。

林萬億表示，郭芳煜從基層做到次長、部長，經歷了很長時間的台灣勞工相關事務，郭芳煜都有留下足跡跟貢獻，其中近期的1例1休，讓郭芳煜受盡委屈。

林萬億指出，當初勞基法修法將工時調降至40小時，並未有相關配套跟同步處理，但1例1修的配套證實是比較彈性，也增加加班費等，讓勞工總工時可以降低，維持薪資的水準。

「沒有給郭芳煜應有的掌聲，實在說不過去。」林萬億說，或許1例1休讓企業界有適應上的困擾，但這是大家要共同努力的地方，把責任怪到郭芳煜上並不對。

林萬億表示，現在頭過身就過，林美珠擔任過許多協調跟整合工作，有非常好的溝通能力，相信接下龐大的勞動業務一定可以勝任，希望未來不要再以火坑來描述勞動部，因為對勞工並不公平。

勞動部是要幫勞工服務，同時也創造勞資互惠互利，改善勞工生活品質跟讓經濟發展更加順暢。

針對林萬億表示讓郭芳煜受盡委屈，郭芳煜受訪時說，他覺得還好，後續勞動部會把他沒有做好的事情做好，因此沒有什麼好委屈的。1060208

(中央社)