運送犬貓不當 監院糾正農委會嘉縣府

嘉義縣政府家畜疾病防治所去年運送動物收容所內犬貓到台南市徐園長護生園時，因運送不當致逾半數以上犬貓死亡，監察院今天通過糾正嘉義縣政府、農委會。

監察院財政及經濟委員會通過監察委員江綺雯及劉德勳提案，糾正嘉義縣政府、農委會，並要求農委會、交通部、嘉義縣政府、苗栗縣政府檢討改進。

監察委員江綺雯及劉德勳表示，此事顯示政府管理作業不當，尤其在經過約詢相關官員及實地查訪後，發現嘉義縣政府家畜收容所認領養管理作業極為紊亂，本案運送的71隻貓犬僅2隻植有晶片，收容所坦承因大型園區領養數量龐大，通常不會植入晶片，也不進行寵物登記；104年採購的950支晶片，因未彙整使用數量，所以沒有數量總表可供參閱。八合一疫苗因課長調職，無人接管而流向未明，與農委會政策背道而馳。

監委表示，嘉義縣家畜收容所多年來多次運送收容所內流浪動物至民間飼養場時貪求省事均超載，一般而言，一輛3.5噸運送專車僅能容載20隻貓犬，但該所自103年以來，單次運送50隻以上貓犬高達18次，甚至曾一車72隻，忽視運送車輛空間及通風設備不足，肇致大量動物傷亡，而嘉義縣政府長期疏於督導，錯失防範先機，均有怠失。另外，後來相關報導也披露苗栗縣動物保護防疫所亦曾發生類此事件。

此外，監委指出，農委會未能正視流浪動物「北狗南運」及民間狗場存在事實，且犬貓送養後的流向管理不完備，未將民間狗場納入管理，未積極督促各地方政府依法確實追蹤，譬如，徐園長護生園累計認養犬8485隻，然據台南市動保處清查，認養犬為1820隻，數量差異甚大，也顯示農委會未掌握民間狗場設場目的及實際運作，衍生動物保護管理盲點，核有不當，應予糾正。

監委調查也發現，嘉義縣公立動物收容所地處垃圾掩埋場一隅，環境惡臭，醫療室、辦公場所、休息室都以貨櫃充當，所內獸醫及工作人員業務過重、職場環境惡劣，希望收容環境能兼顧動物生活品質，給予妥適照顧，顯然緣木求魚。

另外，對桃園國際機場於105年8月4日發生運送活體動物大量死亡一案，究其原因為桃勤公司地勤業者未依工作說明書規定，過早提領動物至停機坪，又未使用動物專用鋁篷車及疏忽保持通風所致，對此影響國際聲譽的過失，桃勤業已及時賠償並修正改善工作流程。

監委要求農委會、嘉義縣政府及苗栗縣政府確實改善動保業務相關缺失，避免重蹈因作業不當危及動物生命，損及我國動物保護之國際聲譽。1060208

(中央社)