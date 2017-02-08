日媒：鴻夏商討在美設面板廠 夏普主導
「日本經濟新聞」報導，夏普的高層透露，夏普與鴻海研議在美國新設液晶面板廠一事，將由夏普主導。計畫新廠快則今年上半年施工，2020年前啟動生產。
報導說，有關夏普與鴻海研議在美國設新的液晶面板生產工廠一事，將由夏普主導。經營新廠的公司，由夏普或夏普與鴻海合資的公司（位於大阪(土界)市）出資，也可能向鴻海以外的企業募資。
上個月，鴻海董事長郭台銘表示，考慮與夏普一同在美國設新廠，投資額約8000億日圓（約新台幣2240億元）。一般認為，這是考慮到美國總統川普所主張的製造業在美國國內投資。
日本首相安倍晉三將訪問美國，於10日與川普舉行高峰會談，預料安倍將說明與美國經濟合作在美國創造就業機會的方案等。有看法認為，夏普高層是在這之前先對外展現可貢獻的方案。1060208
(中央社)
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