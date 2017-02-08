澳總理住處附近道路突下陷 幸無傷亡

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澳洲媒體今天報導，經過一夜大雨及暴洪，雪梨派珀角（Point Piper）郊外一處富裕社區出現1個大坑，距離總理滕博爾（Malcolm Turnbull）住處只不到1公里。

路透社報導，大坑出現在人行道上，沒有傳出傷亡，也沒有私人財產受損，警方已暫時封鎖街道。

市議會技術服務單位主任歐漢倫（Tom O'Hanlon）告訴記者：「我們將讓此地安全無虞。」

「與此同時，我們正與3家水電公司合作，他們能設法恢復供電。」

澳洲廣播公司（ABC）報導，雪梨昨天降下暴雨，派珀角在內的東部郊區累積雨量達50毫米，許多地區傳出暴洪。（譯者：中央社周莉芳）1060208

(中央社)