卸任國策顧問餐會 馬英九吳敦義出席

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前總統馬英九、前副總統吳敦義今天出席第12、13屆總統府國策顧問聯誼餐會，兩人進場還相互敬禮；馬英九感謝國策顧問卸任後仍關心國政，吳敦義推崇馬英九總統任內對國家貢獻。

餐會中午在漢來飯店舉行，席開6桌，馬英九先抵達現場與卸任國策顧問寒暄，並順道到隔壁國際蘭馨會新春團拜會場向與會者拜晚年，受與會者歡迎；吳敦義隨後也前往會場致詞拜晚年。

角逐中國國民黨主席選舉的吳敦義表示，感謝馬英九總統任內締造兩岸和平、讓訪台觀光客屢創新高；馬英九國民黨主席任內，他也一路追隨馬英九，受馬英九一路提攜。

前國策顧問林仁德力挺吳敦義表示，吳敦義是前總統蔣經國徒弟，吳敦義再起，代表蔣經國，必能再造國民黨高峰，他對吳敦義寄予厚望。1060208

(中央社)