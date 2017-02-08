渣打：國際金融中心人民幣用量降逾1成

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渣打銀行7日公布一項專有指數顯示，主要國際金融中心人民幣使用量去年減少10.5%，在12月降至29個月低點。渣打表示，中國加強管制資本外流，今年離岸人民幣使用量會持續減少。

路透倫敦時間7日報導，中國大陸官方公布數據顯示，1月底外匯存底跌破3兆美元整數關口，連續7個月下滑且續創近6年新低，儘管大陸當局頒布多項監管與資本管控措施，資本仍持續流出。

渣打銀行表示，中國大陸當局採取管控措施也抑制離岸人民幣的使用。渣打銀行指出，「資本管控加強、揮之不去的當局干預疑慮以及貶值預期，令真正的離岸人民幣使用者保持謹慎」。

渣打進一步說明，這項專有指數去年12月的跌勢最明顯，下跌2個百分點至1926點，距離2015年中期所及高點下滑20%。渣打說，北京方面擠壓流動性迫使資金回流，離岸人民幣存款大幅下降。

渣打預期，隨著中國大陸加強措施以遏制資本外流，今年離岸人民幣使用量還會繼續減少。中國大陸在2016年1月也擠壓了流動性，隨後幾個月人民幣的海外使用量一直未能反彈。渣打預計，2017年將延續這股趨勢。

中國大陸一直積極推動人民幣在海外的使用，不過渣打銀行表示，中國大陸目前的側重點與原來不同了，「1月外匯存底跌破3兆美元證實，中國政府仍需把匯率穩定和抑制資本外流放在促進人民幣國際化之前」。

渣打銀行透過人民幣環球指數（RGI）衡量離岸人民幣交易活動情況。這項指數基於貨幣使用情況的各種指標，包括跨境支付與海外人民幣存款。1060208

(中央社)