副總統談年金改革：經濟發展追求公平
副總統陳建仁今天上午出席台北國際書展，並購買「公平經濟新藍圖」一書，陳建仁說，要使年金改革成功，更重要是台灣經濟發展，經濟發展過程中一定要追求公平正義。
2017台北國際書展上午在世貿一館舉行開幕記者會，陳副總統、文化部長鄭麗君等都出席。
陳副總統在開幕典禮後，也逛了台北書展近半小時，他說，自從當了副總統後，現在太忙，很想念以前逛書店的時光，這次難得在台北書展期間，一方面逛攤位，一方面也購買10本書籍。
副總統逛完展場後，接受媒體訪問時也提到，希望國人支持年金改革，也感謝前立委沈富雄、林濁水的寶貴意見，他會在臉書上做回應。
這次他購買「公平經濟新藍圖」一書，認為要使年金改革要成功，更重要台灣經濟發展也很重要，「經濟發展過程中一定要追求公平正義，公平經濟本身，我是認為在台灣未來的經濟、社會、政治發展上，都應該要參考」。
陳副總統這次購買的書籍包括九歌出版社的張曉風「花樹下，我還可以再站一會兒」；文訊出版「時代、生活與環境的流變-城南文學地景藝術行動」、周浩正「人生畢旅」、隱地「回到六零年代」；印刻出版的王定國「探路」、陳芳明「革命與詩」。
逛到獨立出版攤位時，購買「公平經濟新藍圖」，以及鄭麗君主編的「青年勞動新藍圖」、「名單之外-你也是受害者之一?」；最後逛到臺灣商務印書館時，則購買「天主之城-聖奧古斯丁」，10本共新台幣2897元。1060208
(中央社)
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