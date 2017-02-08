王毅：川習通話 川普指美中關係最重要
中國大陸外交部長王毅7日說，川普當選美國總統後與中國大陸國家主席習近平「有過一次重要的通話」，基調「十分積極」。川普當時說，美中關係是「世界上最重要的雙邊關係」。
他指出，任何明智的政治家都會意識到，如果中美發生衝突「將是兩敗俱傷，對雙方都不可承受」。而中國大陸更加重視的是美國新政府成立後的正式政策宣示。
王毅還說，美國新執政團隊對中國大陸可能需要了解和熟悉的過程。只要雙方恪守迄今作出的有關承諾，維護好兩國關係的政治基礎，中美關係就能「較快渡過磨合期」，走上更好的發展道路。
中新社報導，前往澳洲訪問的王毅，當地時間7日與澳洲外長畢紹普舉行聯合記者會，並在回答澳洲媒體有關中美關係問題時，作上述表示。
王毅說，中國大陸與美國建交已過40年。這期間美國一些人也有過不少對中國大陸強硬的表態，但事實上，中美關係依然克服了各種困難，不斷向前發展。
他表示，中美兩國間的利益交融已密不可分，形成「你中有我、我中有你」的局面。去年中美雙邊貿易額超過5000億美元，美國幾乎每個州都與中國大陸有生意往來，每個大學都與中國大陸有交流合作，去年兩國人員往來達400多萬人次，這就是中美關係的現狀。
他說，「我要告訴各位的是，特朗普（川普）先生當選總統後，習近平主席與他有過一次重要的通話，那次通話基調十分積極」。
王毅轉述，在通話中，習近平強調「中美關係可以發展得更好」；川普則對此表示「百分百贊同，並表示美中關係是世界上最重要的雙邊關係」。1060208
(中央社)
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