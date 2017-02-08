印度諾貝爾獎得主沙提雅提住宅遭竊
曾訪問台灣且對台灣友好的印度2014年諾貝爾和平獎得主沙提雅提，在新德里的住處遭小偷入侵，被竊走諾貝爾和平獎證書等貴重物品，警方昨天已立案調查。
沙提雅提（Kailash Satyarthi）1980年創立的非政府組織「挽救童年運動」（Bachpan Bachao Andolan, BBA）工作人員確認，沙提雅提居住的公寓是在6日晚間遭小偷入侵，他的兒子隔天上午進入公寓時，發現貴重物品遭竊。
一名警官告訴「印度人報」（The Hindu），這是一起強行入侵案件，警方尚未識別出入侵者，新德里東南部卡卡吉（Kalkaji）區警局已經立案調查。
警官指出，沙提雅提的住宅除了諾貝爾和平獎證書原件，還有一些珠寶和電子產品也遭竊。
沙提雅提2日到5日在哥倫比亞參加諾貝爾和平獎得主高峰會（World Summit of Nobel Peace Laureates），目前人仍在國外。
沙提雅提創辦的「挽救童年運動」致力拯救印度的童工，並幫助他們恢復正常生活，完成學業並就業，因而獲得諾貝爾和平獎。
每年都有大批台灣志工到「挽救童年運動」參與相關工作，沙提雅提曾說，他是透過這些可愛的台灣志工認識台灣，因此當獲邀赴台時，他欣然同意，並願意再度訪台。1060208
(中央社)
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