2040亞洲超級強權不是中國 竟是…

中國強勢崛起，運勢似乎正旺，而日本自1991年泡沫經濟破滅以來，經濟始終未見太大起色。但根據研究公司「地緣政治未來」（Geopolitical Futures, GPF）的預測，到了2040年，日本將重振聲威，成為東亞第一強權。

據「墨登經濟」（Mauldin Economics）網報導，「地緣政治未來」的預測認為，未來幾年中國將面臨嚴重的問題，對目前的共黨統治形成挑戰。

不過，日本看來似乎也不樂觀，它的人口還不到中國的1/10，政府債務占國內生產毛額比率（debt-to-GDP ratio）更高達229%。日本在如此慘澹的狀況下，要如何在未來25年振衰起敝，成為東亞第一強權？

由於中、日分別為全球第二與第三大經濟體，可從廣泛比較雙方的經濟結構著手。

大陸國家統計局的資料顯示，東部沿海區的經濟活動佔了全中國的一半以上。而中、西部區域則各製造了約20%經濟財富。再仔細加以探討，西部區域佔了中國土地總面積的一半以上。與其他區域相比，它所製造的財富還不到華東的一半，僅與土地面積不到它一半的華中不相上下。

東北對中國GDP的貢獻僅有8%，經濟活動主要是重工業，由於北京試圖增加內需，降低對出口的仰賴，而承受嚴峻的壓力。

但這一切究竟意味著什麼？中國經濟最大的罩門，也是最可怕的敵人，就是貧窮。

1981年，約有10億中國人1天的生活費不到3.10美元（約97台幣），而世界銀行（World Bank）2010的數據顯示，這人數已降至3.6億人。沒錯，這是一項偉大的成就，但問題在於，這還不夠。

過去30年來，中國經濟成長驚人，但這速度已逐漸趨緩，仍有3.6億人中國人身陷赤貧。享受中國經濟榮景的，大都是沿海地區。

中國是全球人口最多，也是世界土地面積第4大的國家。這雖是龐大力量的來源，卻也是雙面刃。優點在於，它能部署龐大的軍隊，也能藉幅員廣大的土地與嚴峻的地勢來緩衝敵人攻勢。此外，它也能動員別國難以望其項背的人力。

相對的，這意味著中國要花更多經費在內部維安，而不是人民解放軍上。此外，由於幅員廣大，除了部分少數民族要求更大的自治權外，中國也必須致力捍衛邊境。

儘管中國近年致力發展海上軍力，但它一直是陸上強權，而從不是全球海上強國。

接著再看看日本，乍看之下，日本的財富似乎也集中在某些區域。日本主要由北海道、九州，本州及四國等四大島組成。其中幅員最大，人口最多的本州又下分為5大地方。而這5區的經濟活動便佔了日本的87%。

其中更引人關注的是東京都，光靠它就貢獻了全日本總GDP的18%以上。經濟合作發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development，簡稱OECD）2012年的數據顯示，東京的GDP高達1.48兆美元（約46兆台幣），位居全球都市之冠，而這意味大東京都幾乎佔了日本總GDP的1/3。

不過，日本與中國不同的地方在於，它的財富分布狀況遠比大陸平均。從最簡單的角度切入，1.27億人要達成均富的目標，遠比13億人容易。

而日本的大罩門，在於仰賴食品與原料進口。以2015年為例，它的總食品自給自足率僅有39%。除了食品外，日本的能源也仰賴進口，而為了確保取得石油的管道，也正是日本當初會加入第二次世界大戰的主因之一。

如今日本仍仰賴進口能源，縱使在2011年福島第一核電廠核災事故發生前，它對進口能源的依賴仍近80%。自2012年起，這數字更達近91%。

有些人會說，日本更大的問題在於人口迅速老化，但無論是中國，或是多數歐洲國家，也都面臨這個問題。然而，日本有選擇，為了維持產能，它是全球數一數二的人工智慧研究、自動化與機器人技術投資國。

儘管日本社會同質性高，並相當排外，但非常狀況有非常措施來因應，這會迫使它改變移民政策。此外，日本若需要人力，也可從廣大的亞太地區來尋求適當的人員。

日本的土地面積位居全球第62，人口在世界排名也只有第11。但這些事實都不會阻礙它成為區域強權。

日本與中國不同，由於它是島國，因此沒有虎視眈眈的交界鄰國。此外，和中國相比，它要推行政令也容易得多。更重要的是，它不必面對貧富差距龐大，可能引發社會不安的問題。

另一方面，正由於日本具有缺乏天然資源，仰賴進口貨品與能源的弱點，因此它發展了強大的海軍，並與美國形成緊密的聯盟，以確保海上供應航線暢通。

毋庸置疑，相對於全球多數國家而言，中國仍是強權，但經濟問題顯然將構成政治挑戰。

或許眼前看來，日本不像中國那樣蓬勃，也沒那麼重要，但它正逐漸朝亞太第一強權之路邁進。

(中時電子報)