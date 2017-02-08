解放軍新裝備 防水防彈的超級飯盒

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解放軍研製的大型保鮮保溫箱，具有防水防彈功能。（取自中國軍網）

《解放軍報》8日報導，第31集團軍某旅著眼戰場特點提升保障能力，可擕式保溫保鮮箱亮相訓練場。

該旅成立攻關小組，研製移動背負式保溫保鮮箱，採用可漂浮的防水防彈材料製作箱體，箱內加裝保溫層和製冷層，保證飯菜較長時間內不變質。

(旺報)