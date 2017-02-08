40之約成追憶 林心如閃婚生女後首合影蘇有朋

徐若瑄分享和林心如、蘇有朋合影。（圖／取自徐若瑄 Vivian Hsu臉書）

蘇有朋先前分享PS合體還珠幫照片。（圖／取自蘇有朋微博）

蘇有朋與林心如曾有40之約。（圖／中時資料照片）

林心如去年7月閃婚霍建華，當時「還珠幫」趙薇、范冰冰都到場祝賀，獨缺蘇有朋，讓他只好PO出網友合成照隔空祝福，而林心如上月初生下愛女，正式升格當媽，今(8日)稍早徐若瑄曬出和林心如、蘇有朋聚會照，並大讚蘇有朋是「新好男人」。

去年7月「華心」大婚，「五阿哥」蘇有朋因工作缺席「紫薇格格」林心如的婚禮，不久後蘇有朋秀出搞笑PS圖，將自己合成在林心如、趙薇、范冰冰旁邊，直呼：「這麼重要的時刻，怎麼可以因公缺席！」笑翻網友。

今稍早，徐若瑄分享和新手媽咪林心如、蘇有朋合影，並讚蘇有朋說：「可以耐心聽我們媽媽經的男人已經不多了，新好男人！」而這也是林心如完婚當媽後首次與曾有「40之約」的蘇有朋公開合體，讓粉絲直呼懷念，紛紛說：「三位也凍齡得太超過了吧~~~(尖叫聲)」、「我的偶像，超愛蘇有朋」、「你們三位真棒，氣色好有精神」。

(中時電子報)