7成台受訪者控陸對台不友善 國台辦回應

對於陸委會「7成受訪者認為陸對台不友善」民調，國台辦發言人安峰山回應了。中央社記者邱國強北京攝 106年2月8日

在國台辦例行記者會上，一名記者提問，陸委會民調顯示，近7成受訪者認為陸對台不友善，國台辦有何看法？安峰山回應，對台方針始終如一，從2008年以來，兩岸雙方在堅持九二共識基礎下，開創兩岸新局面，台灣同胞應深有感受。

陸委會近日發布的民調顯示，高達68.9％人民認為大陸政府對台不友善，34.7%認為交流速度過慢，根據《中國新聞網》報導，對於「陸對台不友善」民調，國台辦發言人安峰山今在記者會上作出回應，他指大陸對台方針一貫且明確，充分體現為台海謀和平的真誠善意。

安峰山還提及捍衛九二共識的馬政府，「特別是從2008年以來，兩岸雙方在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，開創了兩岸關係和平發展的新局面，兩岸同胞共蒙其利。我想，臺灣同胞對此應該深有感受」。

此外，安峰山也在記者會中強調，台灣當局不認九二共識，破壞兩岸和平發展基礎，使台灣局勢愈加複雜、台灣同胞利益受損，台灣當局應當為目前現狀，負上最大責任。

(中時電子報)