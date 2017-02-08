就怕有憾事 天冷洗澡別洗太熱

寒流即將報到，醫師說，近幾日溫度不低，今晚開始氣溫驟降，溫差大對身體很傷，一定要注意保暖，且從外面回家不要馬上衝去洗高溫熱水澡，免得心血管受不了。

寒流明天報到，中央氣象局發布低溫特報，明起全台18縣市急凍，今天入夜北台灣就會有寒意，預計到13日全台都冷颼颼。

台大醫院心臟內科主治醫師林俊立上午受訪時表示，心血管疾病患者有年輕化趨勢，以往55歲以上才要擔心，但近年已經逐漸下探到30、40歲青壯年，尤其很多人有高血壓問題但不自知或不積極治療，血管硬化嚴重，一遇到溫差大就可能拉響警報。

溫差和心血管疾病關連，專家解釋，氣溫劇烈下降使心血管收縮，心臟負擔增加。若民眾心臟機能較差，無足夠力量維持冠狀動脈血流，就容易發生血管阻塞，造成部分器官血液供需不平衡及心肌梗塞等。

血管收縮會讓血壓驟然升高、心臟的血流受到阻礙，導致心臟要更用力動作來通過阻力增加的血管。在原本動脈硬化之處就容易因過強的收縮力發生血管壁剝離或破裂。

林俊立說，近日天氣變化快，有時候熱，又突然很冷，保暖工作一定要做好。室內外溫差也要注意，日本曾有相關研究，不少人回家用熱水淋浴、泡澡，結果水溫太高，也產生溫差作用，倒在浴室。

他表示，這幾天天冷，千萬不要一回家就急著想洗熱水澡暖身，水溫也不要調得過高，如果有去泡湯，也要注意時間和安全。有心血管問題、高血壓病史者，一定要記得多量血壓。1060208

(中央社)