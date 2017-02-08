印尼穆斯林擬選前示威 警方：不會批准

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雅加達正副省長選舉進入最後倒數，穆斯林團體計畫選前發動示威、反對尋求連任的省長鍾萬學。不過，警方表示，不會批准這些活動，必要時不排除使用武力解散群眾活動。

印尼全國性地方首長選舉15日登場，其中最受關注的就是雅加達正副省長選舉。

印尼選舉法令規定在選前3天（即從2月12日至2月14日）為「冷靜期」，禁止任何候選人從事競選活動，為的是要讓選前激動的支持群眾得以冷靜下來，避免大規模選舉造勢活動引發騷亂。

印尼穆斯林團體「捍衛伊斯蘭教士理事會教令」（GNPF-MUI）和若干強硬派穆斯林團體，包括「伊斯蘭防衛者陣線」（FPI）、「穆斯林人民論壇」（FUI），計劃在選前號召群眾走上街頭，抗議尋求連任的鍾萬學褻瀆可蘭經。

印尼警方表示，已經接到「捍衛伊斯蘭教士理事會教令」計劃於11日及12日上街遊行的申請，也收到「穆斯林人民論壇」計劃於11日上街遊行的申請，不過，警方認為這些活動都違反選前「冷靜期」的規定。

雅加達警局公關部門主管雷登（Raden Prabowo Argo Yuwono）昨天表示，警方不會發出批准公文給這些團體。

雷登說，即使11日還不到選舉法令規定的「冷靜期」，但這些群眾集會是整體性行動，包括12日舉行的選前集體祈禱活動。

警方表示，雖然警方不能阻止單純的宗教活動進行，但是警方會嚴格取締、必要時甚至使用武力，解散帶有政治動機的群眾活動。1060208

(中央社)