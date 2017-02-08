原住民獵槍案最高法院開庭 王光祿將帶96歲老母親出庭

王光祿自稱為滿足高齡95歲母親嘗原味心願，4年前持撿拾到的長槍獵得保育類的台灣長鬃山羊、山羌孝敬母親，被依槍砲等罪判刑定讞，檢察總長為他提起非常上訴，並請求開庭審理，且暫不入監執行。明天最高法院罕見開庭，王光祿將帶母親一同北上前往法院。

(中時)