人事總處：中央機關員額較101年減逾萬人
行政院人事行政總處8日指出，近年配合行政院政策方向，持續落實精簡用人，106年度中央機關預算員額總數已降至22萬3029人，較101年度行政院組改啟動時23萬3204人，減少1萬175人，精簡率為4.4%；其中「中央政府機關總員額法」範圍內預算員額數，106年度已降至15萬5758人，較99年4月1日該法施行時16萬4587人，減少8829人，精簡率為5.4%，精簡成效顯著。
人事總處表示，上述精簡成效是透過檢討各機關業務與人力情形，如定期辦理各部會員額評鑑，從機關整體性、業務單位、輔助單位及其他面向等4大區塊，瞭解各機關內部單位間職掌分工、人力配置及工作流程等，促使機關業務與人力配置更趨合理精實，將機關業務萎縮的節餘人力確實減列後，作為未來重要業務區塊（如社工、毒品防制、食安、防疫、長照等）人力需求來源，以兼顧員額有效管理與用人彈性。
(旺報)
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