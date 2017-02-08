楊冪自認演技派 還真有人介紹植髮！

楊冪超高髮線引議論，還真有朋友推薦植髮產品。（圖／取材自楊冪微博）

大陸女星楊冪與趙又廷主演的新劇《三生三世十里桃花》，其中，楊冪的古裝扮相露出光亮額頭，她的超高髮線成為焦點，遭網友酸快禿頭，高EQ的她自嘲「我就去植髮！」不過還真的有人當真，推薦楊冪植髮產品。

楊冪人紅是非多，一舉一動都備受矚目，近日她接受《廣州日報》訪問，被問到是否真有植髮打算，沒想到楊冪直呼「非常好笑」，她也透露，真的有好幾個朋友推薦她植髮店家和產品。而在角色素素、白淺、司音中，楊冪如何界定演技派與偶像派，楊冪則表示，自己一直以來都是演技派，從來都不是偶像派。

這部戲同時也是楊冪第一次與趙又廷合作，楊冪更大讚「跟廷哥搭檔特別好」，知道要與趙又廷演對手戲，楊冪還特別再看一次小說，演起戲來毫無違和感「覺得他就是最好的夜華」。

(中時電子報)